販毒集團藏廢棄羽球場 24小時宅配到府6人落網

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄31日電）以陳姓主嫌為首的販毒集團涉以「抖音」為代號，且藏身廢棄羽球場，採24小時輪班外送到府。高市刑大搜索查扣7500顆一粒眠、毒咖啡包等，陳嫌等6人則依毒品罪送辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天上午召開破案記者會指出，警方日前抓到買毒的藥腳，查扣毒咖啡包、愷他命等毒品，經向上溯源得知來源為綽號「抖音」販毒集團，刑大掌握相關事證後，與左營、三民二、林園分局等單位共組專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦，並於23日前往左營、三民等地搜索。

刑大偵三隊長林建全表示，警方現場查扣大量第三級毒品一粒眠7500顆（逾1.5公斤）、愷他命（約97公克）、毒咖啡包142包、電子磅秤1台、作案自小客車2台、點鈔機1台、作案手機10支、新台幣30萬2000多元等相關販毒證物，並拘提陳男和集團幹部等6人，全案依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方調查，以24歲陳男為首的販毒集團在網路創建代號「抖音」群組，且還以廢棄羽球場作為集團據點及藏匿毒品倉庫。陳男主要負責出資購買毒品，並聘僱2名成員擔任早、晚班總機負責網路銷售，另有2至3人駕車負責毒品外送交易，採24小時輪班制，販毒網絡遍布大高雄地區。

此外，集團所售毒咖啡包等毒品販售管道皆以宅配到府方式，並將毒品以信封袋包裝，藉此規避警方查緝。案經專案人員歷時4個多月跟監蒐證，掌握集團藏匿毒品倉庫及販毒運作模式後，順利將陳男等6人查緝到案。（編輯：謝雅竹）1110831