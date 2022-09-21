收簿集團涉囚禁被害人逼喝尿 宜蘭地檢起訴18嫌

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）宜蘭地方檢察署今天表示，藏身宜蘭縣內民宿的收簿集團，以金錢利誘他人提供金融帳戶，甚至對提供帳戶的受害人囚禁、逼迫喝尿，檢方依法起訴18名集團嫌犯。

台灣宜蘭地方檢察署今天發布新聞稿指出，以王姓男子為首的9人收簿集團，藏身宜蘭縣境內民宿且持續變換地點躲避查緝。收簿集團於網路上發布訊息，以金錢利誘他人提供金融帳戶。提供帳戶的民眾依集團指示至特定地點報到，並依集團要求於提供帳戶後留宿、接受控制看管並交付手機，以免反悔逃走或報警。

檢方指出，此收簿集團取得他人的金融帳戶後，就提供其他詐欺集團成員以投資黃金、石油、比特幣或冒用政府機關及公務員名義對民眾行騙，造成至少63名被害人受騙，詐騙金額達新台幣7548萬元。

檢方表示，檢察官於5月持法院核發的搜索票，前往宜蘭縣五結鄉某民宿搜索，當場查獲9名收簿集團核心成員、9名金融帳戶提供者，並順利救出遭凌虐的黃姓男被害人。

檢警調查，黃男原本有意提供金融帳戶，卻遭收簿集團成員懷疑提供的動機可疑，將他的雙手雙腳以膠帶反綁於椅子，再以拳頭、椅子、煙管毆打，更逼迫他喝尿水、吃狗罐頭等。

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檢方指出，全案今天偵查終結，被告王男共18名集團成員分別涉犯違反組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢、妨害自由、傷害等罪嫌，提起公訴。其中，主嫌王男被具體求有期徒刑13年。

宜蘭地檢署呼籲，詐欺集團以各種方式誘騙民眾提供金融帳戶，進一步控制看管帳戶提供者包吃包住的情形已有多起案例，民眾切勿輕信網路上不實的求職資訊及打工機會，以免遭詐欺集團利用淪為共犯，更有可能被凌虐。（編輯：戴光育）1110921