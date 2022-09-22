25歲男被騙到柬埔寨 警破人蛇集團、主嫌聲押獲准

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（中央社記者高華謙新北22日電）民眾被騙往柬埔寨案件頻傳，新北市汐止警方擴大清查發現25歲柯姓男子受害，報請檢方指揮偵辦，15日循線破獲人蛇集團並逮捕3人，其中35歲徐姓主嫌遭聲押獲准。

新北市政府警察局汐止分局利用家戶訪查期間擴大清查出境到柬埔寨的民眾身分，並訪談親屬，結果發現25歲柯姓男子退伍後，透過軍中同僚轉介，加入每月報酬新台幣6萬元，且包吃、包住、包機票，還免費代辦護照的海外線上客服工作團隊。

柯男誤以為這是正當高薪工作，7月15日搭機前往柬埔寨，沒想到抵達後才發現是在做詐騙，甚至被囚禁。

汐止分局獲報立即組成專案小組，報請台灣士林地方檢察署指揮偵辦，歷經月餘蒐證，9月15日循線破獲以35歲徐姓男子為首人蛇集團，並逮捕43歲陳男、30歲王男等2名共犯，查扣作案用手機、代辦護照收據、存摺、帳冊等證物，依違反人口販運法移送地檢署偵辦。

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檢方複訊後，發現被害人在柬埔寨沒有受虐或被轉賣，反而有不正當金流，認定徐嫌涉拐騙、仲介被害人出境柬埔寨，以刑法意圖營利以詐術使人出國罪，以有串供之虞等，向法院聲押獲准，王姓與陳姓共犯交保候傳。

汐止分局偵查隊副隊長沈政吉表示，將持續溯源追查釐清該人蛇集團背後是否有幕後黑手或共犯，提醒民眾倘遇有類似情事，可隨時致電警局詢問。（編輯：方沛清）1110922