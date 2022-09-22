更多編輯台推薦新聞：
蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜
國際

蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜

特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起
兩岸

特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起

曹興誠稱曾面告中共高官：一國兩制根本騙鬼
兩岸

曹興誠稱曾面告中共高官：一國兩制根本騙鬼

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯徵召30萬大軍 專家解析蒲亭動員令打什麼算盤
首頁 / 社會

鐵皮屋私藏美制M203榴彈槍 男遭聲押獲准

2022/9/22 15:25（9/22 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市政府警察局刑警大隊22日舉行破案記者會指出近期偵破槍砲案，查獲尤姓男子私藏大量槍械在墓園附近鐵皮屋內，更搜出一把美制M203榴彈槍。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月22日
高雄市政府警察局刑警大隊22日舉行破案記者會指出近期偵破槍砲案，查獲尤姓男子私藏大量槍械在墓園附近鐵皮屋內，更搜出一把美制M203榴彈槍。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄22日電）高市刑大近期偵破槍砲案，尤姓男子私藏大量槍械在墓園附近鐵皮屋內，警方更搜出一把美制M203榴彈槍，現場也逮捕邱姓共犯，全案依槍砲等罪送辦，尤男訊後遭聲押獲准。

高雄市政府警察局刑警大隊今天召開破案記者會指出，警方自8月20日起至9月2日執行「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，共查獲非法槍械案7件7人、緝獲制式槍枝1枝、非制式槍枝11枝、模擬槍3枝，不料肅槍專案剛結束，又獲報28歲尤男疑似非法持有槍彈跟毒品，報請橋頭地檢署指揮偵辦。

專案小組歷經數月跟監埋伏，9月14日前往高雄鳥松區尤男藏匿處搜索，當場查獲榴彈槍1支、步槍1支、手槍5支、槍榴彈13顆、步槍子彈42顆、手槍子彈302顆、第三級毒品K他命1包及毒品咖啡包194包，同時逮捕在場21歲另名邱男。

警方調查，警覺心極高的尤男為躲避警方查緝，以周遭為墓園、平房的老舊鐵皮屋作為藏身處，位置偏僻，進出路線僅有一條產業道路，若非當地居民，貿然接近極易引人注目。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

專案小組經喬裝後隱身暗處，趁尤男外出、疏於防備之際，經出示搜索票後以警力控制現場，過程中他雖然一度反抗，但見現場已遭優勢警力圍住，只能束手就範。因現場場域寬闊，經專案小組地毯式搜索，在鐵皮屋天花板夾層內發現黑色手提袋，袋內裝有長短槍7把及大批子彈，其中包含罕見美制M203榴彈槍。

專案小組經詢問後，以違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，將尤男等2人解送橋頭地檢署偵辦。尤男訊後遭橋檢聲押獲准。（編輯：謝雅竹）1110922

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族