鐵皮屋私藏美制M203榴彈槍 男遭聲押獲准

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高市刑大近期偵破槍砲案，尤姓男子私藏大量槍械在墓園附近鐵皮屋內，警方更搜出一把美制M203榴彈槍，現場也逮捕邱姓共犯，全案依槍砲等罪送辦，尤男訊後遭聲押獲准。

高雄市政府警察局刑警大隊今天召開破案記者會指出，警方自8月20日起至9月2日執行「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，共查獲非法槍械案7件7人、緝獲制式槍枝1枝、非制式槍枝11枝、模擬槍3枝，不料肅槍專案剛結束，又獲報28歲尤男疑似非法持有槍彈跟毒品，報請橋頭地檢署指揮偵辦。

專案小組歷經數月跟監埋伏，9月14日前往高雄鳥松區尤男藏匿處搜索，當場查獲榴彈槍1支、步槍1支、手槍5支、槍榴彈13顆、步槍子彈42顆、手槍子彈302顆、第三級毒品K他命1包及毒品咖啡包194包，同時逮捕在場21歲另名邱男。

警方調查，警覺心極高的尤男為躲避警方查緝，以周遭為墓園、平房的老舊鐵皮屋作為藏身處，位置偏僻，進出路線僅有一條產業道路，若非當地居民，貿然接近極易引人注目。

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專案小組經喬裝後隱身暗處，趁尤男外出、疏於防備之際，經出示搜索票後以警力控制現場，過程中他雖然一度反抗，但見現場已遭優勢警力圍住，只能束手就範。因現場場域寬闊，經專案小組地毯式搜索，在鐵皮屋天花板夾層內發現黑色手提袋，袋內裝有長短槍7把及大批子彈，其中包含罕見美制M203榴彈槍。

專案小組經詢問後，以違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，將尤男等2人解送橋頭地檢署偵辦。尤男訊後遭橋檢聲押獲准。（編輯：謝雅竹）1110922