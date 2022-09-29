國民黨北市議員參選人朝NCC大門潑漆 移送北檢

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國民黨台北市議員參選人楊植斗29日上午前往國家通訊傳播委員會（NCC）朝大門潑漆，警方獲報後，前往現場逮人。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真 111年9月29日

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（中央社記者林長順台北29日電）國民黨台北市議員參選人楊植斗因不滿國家通訊傳播委員會（NCC）針對媒體人周玉蔻及電視台裁罰等處理不公，今天朝NCC大門潑綠漆，警方依準現行犯逮捕，依毀損等罪移送北檢。

台北市警察局中正第一分局新聞說明資料表示，上午7時5分許接獲報案，指NCC大樓於清晨6時50分許遭人潑漆。經派員到場查處，確認潑漆者為楊植斗，將楊男以準現行犯逮捕。

警方初步調查，楊男因不滿近期NCC針對周玉蔻、某電視台以及對民視僅裁罰40萬元等議題處理不公，心生不滿而潑漆，涉嫌刑法毀損、廢棄物清理法等罪嫌。

楊男潑漆後在臉書（Facebook）上指出，這樣的NCC甘淪民進黨打手，腦中眼中都是綠色，「就讓我來幫你們服務，把辦公室全漆成綠色算了」。

警詢後，警方將楊男移送台北地檢署。面對媒體提問，楊男指出，聽說NCC要提告，但他絕對不會向NCC道歉。（編輯：戴光育）1110929