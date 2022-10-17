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首頁 / 社會

高雄員警涉性侵按摩店女員工 起訴後遭停職處分

2022/10/17 15:08
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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄市馬姓員警今年1月到按摩店消費，卻被店內芳療師提告性侵，檢方近期依妨害性自主罪起訴；事發後馬姓員警先被記過調往六龜分局，檢方起訴後，警方再依規定給予停職處分。

馬姓員警原在台中服務，後來調到高雄，原本是左營分局派出所員警；今年1月2日下午4時，左營分局接獲報案稱按摩店內發生糾紛，警方趕赴現場查處，發現馬姓員警到店內消費，並被芳療師指控妨害性自主，堅持提告。

左營分局受理報案，依法調查、採證、驗傷並製作相關筆錄等資料後，以妨害性自主罪將馬姓員警移送檢方偵辦；檢方訊後裁定新台幣10萬元交保並限制住居。

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事發後，警方隨即將馬姓員警記過，並調往六龜分局。檢方近期將馬姓員警依妨害性自主罪起訴後，六龜分局今天對中央社記者表示，六龜分局也立即開會決議將依照規定給予停職處分，並於呈報市警局後，再轉給警政署核定停職處分。

警方此前強調，對於員警涉嫌違法、違紀，絕不護短，將秉持毋枉毋縱、依法究辦、壯士斷腕決心，嚴予查究並斷然處置，以維警察優良風紀。（編輯：陳仁華）1111017

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