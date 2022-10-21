高市議員參選人涉送民生物資買票 訊後10萬交保

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄市某劉姓議員參選人涉以贈送口罩、防疫酒精、米、麵等民生物資向選民要求投票支持，橋檢搜索帶回16人，訊問後依選罷法諭知劉男10萬元交保；另競辦主任、助理也獲交保。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，橋檢主任檢察官李廷輝與檢察官鍾岳璁昨天指揮法務部調查局高市調查處、高市左營警分局及楠梓警分局偵辦劉男等人涉違反公職人員選舉罷免法案，經執行搜索通知相關涉案人共16人到案。

橋頭地檢署檢察官訊問後，認劉男等人涉以贈送口罩、防疫酒精、米、麵等民生物資向選民要求投 票支持，檢方依犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知劉男、許姓競選辦公室主任、林姓副主任、賴姓助理等4人分別以新台幣10萬元、10萬元、3萬元、3萬元交保。

另外，高雄仁武區余姓鄰長也涉以每票2000元代價買票，橋檢訊問後依違反公職人員選舉罷免法犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞向橋頭地方法院聲請羈押，但法官諭知駁回，檢察官已針對此裁定提出抗告。

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橋檢另查出，梓官區歐姓女里長參選人及其歐姓丈夫涉贈送價值約600元到800元水果禮盒向選民買票，檢方訊問後雖認為2人犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，訊後諭知歐女交保15萬元，歐男10萬元交保。旗山區龔姓里長參選人則是涉嫌贈送1公斤白米買票，訊後諭知3萬元交保。

橋頭地檢署表示，對於即將到來九合一大選，必將秉持有聞必查，有據必辦信念，積極查緝，防堵不法情事。且檢方對於檢舉人身分 均有嚴謹保密措施，呼籲民眾勇於檢舉不法，共同為乾淨選舉努力。（編輯：黃世雅）1111021