更多編輯台推薦新聞：
最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒
國際

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
遭爆5年前與黑道出入招待所 警大校長陳檡文：蒐集情資
首頁 / 社會

涉酒駕撞死新加坡籍空少 男子75萬元交保

2022/11/2 18:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北2日電）52歲向姓男子昨晚駕車返家行經台北市敦化南路時，撞死疑似違規穿越分隔島的新加坡籍聯航空少，向男經警方酒測為0.58毫克，台北地檢署複訊後，今天諭令向男新台幣75萬元交保。

台北市警察局大安分局昨晚10時許獲報，指敦化南路二段發生汽車碰撞行人的交通事故，立即派員到場處理。

警方調查，汽車駕駛向男當晚和友人餐敘飲酒後駕車返家，行經敦化南路二段快車道的第二車道時，不慎碰撞疑似違規穿越行人穿越道和中央分隔島的外籍男子，外籍男子現場無呼吸心跳，經警消送醫搶救後仍不治身亡。

向男供稱，他和友人餐敘後要駕車返回新北市新店住處，案發時天雨昏暗但車速不快，並未發現異狀，不清楚怎麼有行人突然出現車前而撞上。

死者疑似為54歲新加坡籍的聯航空少，是否違規穿越道路，警方將再進一步調查釐清。

警方查出，向男於民國103年、107年間均有酒駕前科，今天下午依過失致死及公共危險罪嫌移送台北地檢署。檢察官訊後諭令向男75萬元交保。（編輯：張雅淨）1111102

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族