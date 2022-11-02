涉酒駕撞死新加坡籍空少 男子75萬元交保

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（中央社記者林長順台北2日電）52歲向姓男子昨晚駕車返家行經台北市敦化南路時，撞死疑似違規穿越分隔島的新加坡籍聯航空少，向男經警方酒測為0.58毫克，台北地檢署複訊後，今天諭令向男新台幣75萬元交保。

台北市警察局大安分局昨晚10時許獲報，指敦化南路二段發生汽車碰撞行人的交通事故，立即派員到場處理。

警方調查，汽車駕駛向男當晚和友人餐敘飲酒後駕車返家，行經敦化南路二段快車道的第二車道時，不慎碰撞疑似違規穿越行人穿越道和中央分隔島的外籍男子，外籍男子現場無呼吸心跳，經警消送醫搶救後仍不治身亡。

向男供稱，他和友人餐敘後要駕車返回新北市新店住處，案發時天雨昏暗但車速不快，並未發現異狀，不清楚怎麼有行人突然出現車前而撞上。

死者疑似為54歲新加坡籍的聯航空少，是否違規穿越道路，警方將再進一步調查釐清。

警方查出，向男於民國103年、107年間均有酒駕前科，今天下午依過失致死及公共危險罪嫌移送台北地檢署。檢察官訊後諭令向男75萬元交保。（編輯：張雅淨）1111102