台中房屋修繕廢棄物運至埔里亂丟 警追近月緝獲1男

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南投縣埔里鎮一塊土地遭棄置大量廢棄物，警方獲報，翻找垃圾發現台中市古姓女子帳單及郵件，訪查古女得知房屋修繕廢棄物委由林姓男子清運，林男到案坦承犯行，全案依法送辦。（埔里警分局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月7日

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）埔里鎮一塊土地遭棄置大量廢棄物，警方獲報，翻找垃圾發現台中市古姓女子帳單及郵件，訪查古女得知房屋修繕廢棄物委由林姓男子清運，林男到案坦承犯行，全案依廢清法送辦。

南投縣警察局埔里分局10月初接獲民眾報案指出，位於埔里鎮桃米里桃米坑段的土地被不明人士偷倒建築廢棄物，警方翻找垃圾尋找蛛絲馬跡，經近1個月追查，終於查出住台中市28歲林男涉有重嫌，傳喚到案說明，林男坦承犯行，並與警方回現場釐清過程。

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埔里分局今天發布新聞稿表示，遭傾倒廢棄物包含紙箱、生活垃圾、裝潢工程廢料等，獲報後通知南投縣環保局人員會勘，並在垃圾中發現台中市潭子區古女的銀行帳單及郵件等資料，古女透露住家修繕後，屋內廢棄物由林男負責清運，循線緝獲林男。

埔里分局表示，全案依違反廢棄物清理法第46條函送偵辦，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，也呼籲民眾若委託業者清運垃圾應了解業者是否有合格清運許可文件，若民眾發現環境或土地有廢棄物請撥110報案。（編輯：陳仁華）1111107