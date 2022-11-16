男遭毆打強押載至宜蘭丟包 新莊警獲報逮7嫌送辦

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（中央社記者王鴻國新北16日電）劉姓男子和盧姓男子曾在飯局發生口角，日前疑夥人攔住盧男毆打，並強押盧男和其女友上車到宜蘭後丟包路旁，警方獲報偵辦，昨天逮捕劉男等7人，訊後，依妨害自由等罪嫌送辦。

新北市警察局新莊分局今天宣布破獲一起妨害自由案件，警方指出，8日深夜接獲通報，新莊區中港路某停車場疑似有聚眾鬥毆情事，警方到場卻未發現有人員在場。

警方表示，經調閱附近監視畫面發現劉姓男子夥同彭姓、施姓男子及4名未成年少年分乘2輛車抵達停車場等候，一見盧男及其陳姓女友出現，就上前先以辣椒水噴灑盧男，後再以球棒毆打。

劉男等人隨後將盧男等2人強押上車離去，直到宜蘭縣頭城鄉濱海路三段附近才將2人丟包路旁。由於盧男頭部多處鈍傷及撕裂傷，四肢及軀幹也有多處擦挫傷，於是打手機請友人將他載返新北市再自行就醫治療。

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警方表示，全案報請新北地方檢察署指揮偵辦，經蒐證分析比對確認犯嫌等人身分後，昨天兵分多路，持拘票、搜索票到新莊、板橋、土城區等地將劉男等7人逮捕到案。

警方表示，初步了解，劉男和盧男日前在飯局發生口角衝突，才會和同夥到停車場堵人並毆打。偵訊後，警方依傷害、妨害自由、妨害秩序等罪嫌，將7人分別移送新北地檢署、少年法庭偵審。（編輯：李錫璋）1111116