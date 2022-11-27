台中1歲女嬰顱內出血昏迷 保母收押未禁見

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市剛滿1歲的女嬰因顱內出血，8日送醫至今昏迷，尚未脫離險境；家長質疑，蔡姓保母未能說明托育狀況，女嬰疑遭施虐，中檢23日拘提蔡女到案，24日向法院聲押獲准，未禁見。

1歲女嬰的家長18日委由民進黨台中市議員林祈烽召開記者會，控訴女兒送托給蔡姓保母，但8日保母自行開車將小孩送醫後，小孩被檢查出顱內出血，昏迷至今。家長質疑，保母未能說明托育狀況，恐有對小孩施虐情事。

台中地檢署指揮清水警分局偵辦，檢警在23日拘提蔡姓保母到案，認定蔡女涉嫌違反兒少保護法、成年人對兒童傷害罪、重傷害罪，以及業務上準文書登載不實罪，24日向台中地院聲押獲准，未禁見。

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台中市政府社會局表示，涉案的蔡女保母年資為2年，案發後已要求蔡女暫緩收案，其他托育家長也都同意不再送托給蔡女，蔡女在被收押前，沒有收托任何嬰童。

社會局指出，全案在童綜合醫院針對傷勢部分，提出初評報告，上周收到後已轉給中國醫藥大學附設醫院的兒少醫療整合評估中心複評，主動將相關報告提供檢方，目前女嬰仍在醫院治療中，尚未脫離險境。（編輯：陳仁華）1111127