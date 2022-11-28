出遊3天餓死1歲女兒 桃檢起訴20多歲單親媽媽

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市王姓女子7年前獨力撫養1歲女兒，但因出遊3天沒回家，返家發現女兒失去生命跡象卻私下處理未通報，近日因未施打疫苗遭調查才坦承不法，地檢署今天依遺棄致死等罪嫌起訴。

桃園地方檢察署下午發布新聞稿表示，檢察官凌于琇偵辦發現，20多歲的王女2015年10月生下女兒並獨自扶養，但她卻罔顧天倫，經常在出門前餵奶後，就放任女嬰獨自在家無人照顧直到下班，且長期沒有給予女嬰足夠的飲食及水分。

根據檢警的調查，王女分別在105年10月、11月間各出門遊玩3天，獨留女嬰自己在家，又飢又渴卻無人照料，等到王女在11月20日晚間返回家中時，才驚覺女嬰已沒有氣息，但王女卻自行處理沒有向相關單位通報。

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直到109年醫院調閱相關資料，發現女嬰多年來不曾接種疫苗，也聯繫不上家屬因此通報協尋，經桃園市政府衛生局通報桃園市警局蘆竹分局，警方則報請桃園地檢署偵辦。

檢警指出，王女到案後始終沉默不願配合，經深入追查日前終於突破王女心防，坦承女兒已經離世，並陳述事發經過，檢方今天將王女依刑法妨害幼童發育、成年人故意對兒童犯違背法令義務遺棄致死等罪嫌提起公訴。（編輯：張銘坤）1111128