女警開單遭乘客丟香菸燒衣髮 獲賠25萬元確定

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（中央社記者劉世怡台北4日電）新北巿海山分局許姓女警取締汽車併排臨停，未料其警用連帽外套帽子遭車上乘客丟入2支燃燒中的香菸，使布料及其髮尾燒灼而提告求償。台灣高等法院日前判男乘客賠25萬元確定。

台灣高等法院判決指出，許姓女警提告主張，她在民國109年5月20日巡邏行經新北市板橋區新海路與雨農路口時，對併排臨停的邵姓車主開單告發。

女警指控，林姓乘客明知她是依法執行公務，卻持燃燒中的香菸靠近，還把燃燒中的香菸2支陸續丟到她穿的警用連帽外套後方帽子。她回到警局後才發現帽子布料冒煙熔毀且她的髮尾燒灼。

刑事部分，林姓乘客之前被依損壞公務員職務上掌管物品罪，判刑4月，得易科罰金確定。

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民事部分，女警主張，對方行為損害她的身心健康權，請求賠償精神慰撫金新台幣25萬元；林姓乘客未到庭，也沒有提出任何聲明及陳述。

判決指出，法官調閱刑事卷宗，確認林姓乘客加害情形，審酌林姓乘客遇事不思理性處理，竟對到場執勤的女警施以強暴手段，造成警服帽子及女警的頭髮受損，迄今未賠償，兼衡兩造的教育程度、生活狀況及犯罪動機等，日前判決林姓乘客須賠償女警精神慰撫金25萬元。全案確定。（編輯：張銘坤）1111204