交易虛擬幣遇假車禍 男子報案遭搶582萬元

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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市蘆竹區日前發生假車禍真搶案，邱姓男子在交易虛擬泰達幣後遭遇車禍，3名歹徒搶走新台幣582萬元，警方已逮捕2名涉案男子，全案依強盜罪嫌送辦，並持續追查其餘犯嫌。

邱姓男子向媒體投訴指出，2日傍晚他與友人透過網路販售虛擬貨幣「泰達幣」，先後約了2組客人在桃園高鐵站及蘆竹一家超商面交，並獲得112萬元及470萬元現金，邱男後續與友人搭計程車離去，但不到4分鐘的時間，在路口停等紅綠燈時，車尾遭後方共享汽車撞上。

邱男指出，計程車司機下車查看時，遭後方車上男子下車持槍恫喝，另有2名持刀男子則打開後座車門，以辣椒水攻擊邱男2人後搶走2袋現金逃逸，邱男事後與友人到派出所報案。

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警方表示，當天受理案件後，立即調閱附近監視器並過濾相關涉案人，昨天已循線逮捕2名涉案男子到案，調查後依強盜罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，警方另外也向上溯源全力追緝其他在逃犯嫌。

對於邱男向媒體表示，報案三聯單的案類項目勾選為搶奪而非強盜、被搶金額也沒寫清楚、要求更正被拒等事項質疑警方吃案，桃園市警局蘆竹分局表示，都是依規定開立警政署110年3月10日正式採用的新式「受（處）理案件證明單」，並已組成專案小組全力追緝。（編輯：方沛清）1111205