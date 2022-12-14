ICERD國家報告發表 羅秉成：人權工作里程碑

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移民署14日舉辦「消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）」首次國家報告發表記者會，行政院發言人羅秉成（左3）表示，這是國內人權工作重要里程碑，後續還要進行國際審查，盼各界攜手合作推動，朝人權大國邁進。中央社記者黃麗芸攝 111年12月14日

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（中央社記者黃麗芸、實習記者胡翔惠台北14日電）「清除一切形式種族歧視國際公約」首次國家報告今天發表，行政院發言人羅秉成表示，這是國內人權工作重要里程碑，後續還要進行國際審查，朝人權大國邁進。

移民署今天舉辦「清除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）」首次國家報告發表記者會，展現政府致力於消除種族歧視、促進平等及尊重多元的決心，包括羅秉成、內政部次長陳宗彥等出席。

羅秉成致詞表示，人生而不平等，但有追求平等的渴望，此來自於要讓社會更好，而「人權」是最重要的支撐。行政院在民國109年核定ICERD推動計畫後，內政部就著手進行各項準備工作，並如期於計畫實施起3年內提出首次國家報告。

此外，國家報告完成後，也將於112至113年進行後續國際審查作業。

羅秉成指出，今天發表的ICERD首次國家報告為國內目前6部具國內法效力的國際公約之一，也是國內人權工作非常重要的里程碑。ICERD是聯合國九大核心人權公約之一，也是唯一在退出聯合國以前就完成簽署、批准及存放手續的國際公約，具有國內法效力，盼各界攜手合作推動，朝人權大國邁進。

陳宗彥也說，內政部從完全未碰觸過ICERD國家報告開始，到各部會協力合作，以及和NGO團體對話，撰寫過程共有34個關心此議題的民間團體及人權組織參與，獲取許多寶貴意見，今天公布報告後，後續就要面對未來兩年的國際審查，期許各部會繼續努力。

移民署移民事務組長黃齡玉會中報告指出，ICERD首次國家報告以多元文化為核心，從推動「原住民族歷史及轉型正義」、「少數族群語文、文化復振」和「生活適應等基本人權維護」為3大主軸架構，分別由法規、組織、政策、教育及宣導等各個層面，檢視政府是否達成ICERD國家報告「落實種族平等及消除種族歧視」的宗旨。

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此外，ICERD首次國家報告，也從受保護的主體對象，檢視政府對於各種族、族群積極推動的平權措施，對象包括原住民族、客家族群、蒙藏族、新住民、移工及其他非公民等，並分別說明對於各種族、族群事務的不同任務目標及需求。

後續規劃部分，黃齡玉指出，繼今年先籌組國際審查指導小組後；今、明兩年會召開指導小組會議，決定國際審查委員建議人選和討論相關準備工作；112年成立國際審查委員會，並進行國家報告國際審查；112、113年由審查委員提交問題清單；113年召開國際審查會議並發表結論性意見。（編輯：張銘坤）1111214