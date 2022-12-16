法拍「紅富海」26支名錶 23日鑑賞解說先登場

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法務部行政執行署新竹分署執行「紅富海」吸金案主嫌名下財產變價，今年已陸續進行3次拍賣，第4波拍賣將在民國112年1月3日登場，預計拍賣物件49件，其中以26支名錶為主打標的，品牌涵蓋勞力士、百達翡麗、愛彼、浪琴等。（法務部行政執行署新竹分署提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月16日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，明年初將拍賣26支名錶，為讓民眾眼見為「評」，23日先舉辦鑑賞說明會。

新竹分署執行「紅富海」主嫌名下財產變價，今年已陸續進行3次拍賣，第4波拍賣將於112年1月3日登場，預計拍賣物件49件，包括手錶、珠寶金飾等，其中以26支名錶為主打標的，品牌涵蓋勞力士、百達翡麗、愛彼、浪琴等。

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新竹分署今天透過新聞稿指出，由於手錶拍賣無一定市價，會受到新舊、保存狀況及個人喜好等各種因素影響，參考上次拍賣前舉行雞血石藝品鑑賞會，獲得民眾熱烈回響，因此這次拍賣前，也將籌備1場名錶鑑賞會，以提供民眾「眼見為評」的機會，可以仔細端詳錶面、錶帶等商品細節。

新竹分署表示，鑑賞會安排在23日上午9時30分在苗栗地檢署院檢大樓1樓大廳舉辦，當天將邀請高級鐘錶鑑定講師到場解說各式名錶的特色及保養知識；為兼顧不便到場民眾需求，新竹分署官網也提供線上腕錶特輯，隨時隨地可用手機、電腦線上瀏覽這次拍賣的26件名錶。（編輯：郭諭儒）1111216