更多編輯台推薦新聞：
梅西獲卡達世足賽金球獎 姆巴佩進8球奪金靴獎
運動

梅西獲卡達世足賽金球獎 姆巴佩進8球奪金靴獎

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake
科技

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...
生活

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

南投公車駕駛買早餐忘拉手煞車 滑行撞超商無人傷

2022/12/19 12:39（12/19 13:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
石姓男子19日清晨駕駛南投客運一輛中型巴士，臨停買早餐卻忘記拉手煞車，導致公車往後滑行撞進一家超商，事故現場滿地碎玻璃，商品也被撞得凌亂不堪，所幸整起事故無造成人員傷亡。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月19日
石姓男子19日清晨駕駛南投客運一輛中型巴士，臨停買早餐卻忘記拉手煞車，導致公車往後滑行撞進一家超商，事故現場滿地碎玻璃，商品也被撞得凌亂不堪，所幸整起事故無造成人員傷亡。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）石姓男子今天清晨駕駛南投客運一輛中型巴士臨停買早餐，卻忘記拉手煞車導致公車往後滑行撞進一家超商，石男見狀追趕未果還跌倒，所幸無人受傷，但石男事後酒測超標遭送辦。

南投客運一輛中型巴士今天倒退滑行撞進埔里鎮中山路二段與和平東路口一家便利商店，車尾不偏不倚對準玻璃門撞進店內，撞擊巨響嚇壞店員與消費者，事故現場滿地碎玻璃，商品也被撞得凌亂不堪，所幸整起事故無造成人員傷亡，轄區員警獲報趕往處理。

南投縣警察局埔里分局透過新聞資料表示，56歲石姓男子今天清晨駕駛一輛營業大客車，自客運總站發車沿埔里鎮中山路往仁愛鄉靜觀站行駛，行經埔里鎮和平東路時，石姓駕駛員臨時停車並下車買早餐，因疏忽未拉起手煞車，導致車輛往後滑行撞進一家超商。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

埔里警分局表示，整起事故所幸未波及其他人車，客運車內3名年長乘客僅受驚嚇，未造成傷亡，員警對石姓駕駛員實施酒測，確認酒精反應數值超標，石男坦承昨天晚間有喝鹿茸酒，全案詢問後依涉犯公共危險罪嫌移送南投地方檢察署偵辦，也呼籲民眾勿酒後駕車。

超商店員接受媒體聯訪表示，工作10多年首次遇到公車撞進超商，當時他站在櫃檯裡面，突然一聲巨響就看見公車「倒退嚕」撞進來，好險最後被櫃檯擋住，否則他可能就被撞傷，且由於整輛公車卡死大門，他和購物民眾一度受困店內，直到車輛移出才脫困。（編輯：張雅淨）1111219

#埔里鎮
#南投縣警察局埔里分局
#埔里警分局
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族