南投公車駕駛買早餐忘拉手煞車 滑行撞超商無人傷

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石姓男子19日清晨駕駛南投客運一輛中型巴士，臨停買早餐卻忘記拉手煞車，導致公車往後滑行撞進一家超商，事故現場滿地碎玻璃，商品也被撞得凌亂不堪，所幸整起事故無造成人員傷亡。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月19日

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）石姓男子今天清晨駕駛南投客運一輛中型巴士臨停買早餐，卻忘記拉手煞車導致公車往後滑行撞進一家超商，石男見狀追趕未果還跌倒，所幸無人受傷，但石男事後酒測超標遭送辦。

南投客運一輛中型巴士今天倒退滑行撞進埔里鎮中山路二段與和平東路口一家便利商店，車尾不偏不倚對準玻璃門撞進店內，撞擊巨響嚇壞店員與消費者，事故現場滿地碎玻璃，商品也被撞得凌亂不堪，所幸整起事故無造成人員傷亡，轄區員警獲報趕往處理。

南投縣警察局埔里分局透過新聞資料表示，56歲石姓男子今天清晨駕駛一輛營業大客車，自客運總站發車沿埔里鎮中山路往仁愛鄉靜觀站行駛，行經埔里鎮和平東路時，石姓駕駛員臨時停車並下車買早餐，因疏忽未拉起手煞車，導致車輛往後滑行撞進一家超商。

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埔里警分局表示，整起事故所幸未波及其他人車，客運車內3名年長乘客僅受驚嚇，未造成傷亡，員警對石姓駕駛員實施酒測，確認酒精反應數值超標，石男坦承昨天晚間有喝鹿茸酒，全案詢問後依涉犯公共危險罪嫌移送南投地方檢察署偵辦，也呼籲民眾勿酒後駕車。

超商店員接受媒體聯訪表示，工作10多年首次遇到公車撞進超商，當時他站在櫃檯裡面，突然一聲巨響就看見公車「倒退嚕」撞進來，好險最後被櫃檯擋住，否則他可能就被撞傷，且由於整輛公車卡死大門，他和購物民眾一度受困店內，直到車輛移出才脫困。（編輯：張雅淨）1111219