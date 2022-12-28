控告周玉蔻加重誹謗 前中國小姐張淑娟北檢出庭

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（中央社記者蕭博文台北28日電）前中國小姐張淑娟不滿媒體人周玉蔻指稱她涉緋聞，9月間提出加重誹謗罪告訴。北檢今天通知張淑娟出庭，歷時1小時半。張淑娟受訪表示邪不勝正，盼檢察官彰顯社會正義力量。

全案起於，周玉蔻9月間在電視節目中指稱，當時的國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴「晶華飯店緋聞案」女主角，是前中姐、前華航空姐張淑娟；媒體人蔡玉真也有相關言論。

張淑娟9月26日到台北地方檢察署按鈴控告周玉蔻、蔡玉真涉犯加重誹謗罪。周玉蔻當天先到場鞠躬道歉，並與台北市議員王鴻薇發生口角衝突。

承辦檢察官今天上午通知張淑娟出庭，釐清告訴內容，庭訊約1小時半。

張淑娟出庭後接受媒體聯訪時表示，這三個月來痛不欲生，從來沒有活得這麼痛苦，每一天、每一秒活下去對她來說都是折磨；感謝社會上仍有正義力量，在她被霸凌求救時，沒想到台灣有這麼多的女菩薩、女金剛願意出來幫她擋子彈。

張淑娟表示，檢察官做的功能比想像中還多，相信以檢察官的專業與睿智，案情肯定能早日水落石出，讓無辜被霸凌的人平復恐懼不安，早日還她一個清白與公道，彰顯社會的正義力量，也感謝第四權媒體的支持，相信邪不勝正。

媒體問到，提告後是否有收到來自周玉蔻的道歉；張淑娟說，提告當天她人都還沒到場，周玉蔻就對著空氣鞠躬道歉，不知道是在向誰道歉，迄今也從未接到周玉蔻任何一通道歉電話。

張淑娟說：「我覺得有一個人可以如此泯滅人性、超越人的底線，台灣社會是沒有辦法接受的，她們應該接受真正的考驗跟檢驗，有沒有資格再做媒體人。」（編輯：張銘坤）1111228