中市警開發AI輔助設備獲獎 盼各界重視執勤安全

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台北市政府警察局刑事警察大隊6名刑警組成團隊，設計開發出代號「0822」的輔助概念設備，可安裝在警車上協助員警服勤安全偵測，日前參加英特爾（Intel）公司在台北舉辦的2022 DevCup AI競賽獲獎。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 112年1月3日

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（中央社記者蘇木春台中3日電）台中市警局6名刑警組成團隊，開發出代號「0822」的輔助概念設備，可安裝在警車上協助員警服勤安全偵測，設備日前在AI競賽上獲獎，團隊希望透過參賽提升各界對警察執勤安全的重視。

台中市政府警察局刑警大隊今天發布新聞稿表示，刑警大隊科技犯罪偵查隊發揮專業，由6名具有資訊及電機專長的刑警，組成Next P.AI團隊，設計開發代號「0822」的輔助概念設備，協助員警服勤安全偵測。

台中市刑大科偵隊警務員黃信忠今天接受媒體聯訪時表示，警察勤務內容繁雜，除勤務條例明訂的值班、備勤、巡邏、臨檢及家戶訪查等項目外，還要面對許多臨時性的突發事件，當單警服勤時，執勤人員必須時刻警戒周遭狀況，但人的注意力很難一直維持高度專注，所承擔的風險也相當高。

黃信忠說明，「0822」輔助設備由團隊自行撰寫程式，運用物件偵測模型YOLOv7，並組裝旋轉基座、視訊鏡頭、強光燈、蜂鳴器等裝置，利用人工智慧AI偵測現場有無持刀犯嫌，接著自動追蹤鎖定犯嫌，同時以強光燈及警報音進行反制，藉以提升員警執勤安全、增加反應時間。

Next P.AI團隊日前以「0822」輔助設備，參加英特爾（Intel）公司在台北舉辦的2022 DevCup AI競賽，從全台210組參賽團隊中脫穎而出，進入到實作組決賽並獲得人氣獎，也希望透過參賽提升各界對警察執勤安全的重視。

黃信忠指出，輔助設備規劃安裝在勤務車輛，可自動警戒周遭環境，偵測到危險人事物時，立即鎖定對象進行反制，同時發出警報音吸引現場其他路人注意，並回傳現場影像及GPS等資料，通知值班員警立即派遣支援警力，讓AI變成警察的神隊友，更發揮「即時偵測、即時反制、即時告警」等3大效益。

台中市刑大說明，去年8月22日台南市發生雙警遇襲命案，設備命名為「0822」，是希望未來不要再發生警察遭受到危害的憾事，身處在AI的年代，人工智慧結合資訊軟硬體，必定有相關設備能輔助警察執勤，希望將輔助設備概念拋磚引玉讓業界瞭解實務需求，開發設計出穿戴式裝置等衍生產品。（編輯：謝雅竹）1120103