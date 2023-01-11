海產店老闆酒後失控 酒瓶砸人又持菜刀砍傷熟客

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高雄市新興區自立二路一間海產店朱姓老闆（中）因酒後不滿店內熟識酒客說話態度，先以酒瓶砸傷潘姓男子，再拿出菜刀砍傷劉姓男子，警方依殺人未遂、傷害等罪送辦。（高雄市新興警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月11日

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄新興區一間海產店朱姓老闆，今天凌晨因酒後不滿店內熟客說話態度，先以酒瓶砸傷潘姓客人，再拿出菜刀砍傷劉姓男子，幸無生命危險。警方依殺人未遂、傷害等罪將朱男送辦。

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高雄市政府警察局新興分局今天凌晨0時14分獲報，指新興區自立二路一間海產店有糾紛，警員到場處理時，發現2名酒醉男客頭部及眼部受傷，經救護人員送醫救治無生命危險，另在場44歲朱姓老闆情緒激動，遭員警強勢制止帶返所偵辦。

警方調查，朱男昨天晚間酒醉後因不滿店內酒客講話態度，雙方發生言語衝突，結果他一時情緒失控，先以酒杯砸傷40歲潘男頭部，再至一旁廚房拿菜刀，砍傷32歲劉男，導致左眼旁受傷。全案訊後依涉刑法殺人未遂及傷害等罪，移送高雄地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1120111