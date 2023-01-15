羅東國小銅鐘遭竊尋獲 19日休業式敲鐘祝福師生

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宜蘭縣羅東國小打造復刻版銅鐘，因校內工程暫置工地，不料遭竊，警方獲報循線在一處工寮內尋獲，校長賴尚義（中）等人15日前往派出所領回。（賴尚義提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年1月15日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭15日電）宜蘭縣羅東國小打造復刻版銅鐘，因校內興建風雨球場卸下放在工地，不料遭竊，警方循線在宜蘭市工寮內尋獲，校方今天前往派出所領回，將於19日休業式敲鐘祝福師生。

警方9日獲報後組成專案小組偵辦，經調閱監視器畫面鎖定涉案車輛，通知車主30多歲游姓男子到案說明，游男否認偷竊銅鐘，供稱友人8日向他借車直到9日凌晨，兩人相約在宜蘭市大坡路一處舊工寮還車，但記不清楚工寮確切位置。

警方派員四處查訪找到工寮，昨天晚間7時許在工寮內尋獲銅鐘帶回派出所。警方將通知游男的友人說明，以釐清案情，全案朝竊盜罪嫌偵辦。

羅東國小校長賴尚義、家長會長羅志銘等人上午前往羅東警分局開羅派出所領回銅鐘，並致贈所長陳特龍感謝狀。

賴尚義向中央社記者表示，羅東國小於民國107年籌辦120週年校慶時，查閱校史發現日治時期校內鐘塔上方有銅鐘，當時上下課都以人力敲鐘，據學校老師敘述，銅鐘於民國60幾年就不知去向。

賴尚義說，校方花費新台幣11萬元打造最大直徑63公分、重量超過20公斤的復刻版銅鐘，於110年裝上，還刻有羅東國小校徽。先前因鐘塔旁興建風雨球場，為避免完工後學生運動時受傷，同步規劃將鐘塔和銅鐘遷移到升旗台旁，廠商卸下銅鐘後放在工地圍籬內遭竊。（編輯：唐聲揚）1120115