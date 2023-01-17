老闆懷疑彈珠台遭做手腳 押店員逼簽本票被法辦

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（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市新莊某彈珠台店老闆懷疑莊姓員工在機台做手腳，以作弊方式贏得大量彩票兌換禮品，夥同友人強押凌虐莊男並逼簽本票，警方獲報逮人並依傷害、妨害自由等罪嫌送辦。

新莊警分局今天新聞稿表示，汪姓男子在新莊區開設彈珠台店，莊姓店員於民國111年11月初以顧客身分玩彈珠台贏得大量彩票並兌換禮品，汪男懷疑莊男在機台做手腳涉以作弊方式玩彈珠台贏得大量彩票。

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警方表示，汪男不甘受損，涉嫌教唆黃姓、蔡姓、陳姓及鄭姓等友人將莊男強押至樹林區保安街某倉庫施暴凌虐，造成被害人全身是傷，包括頭部、胸部、背部及四肢多處燙傷及擦挫傷，並脅迫莊男簽具新台幣100萬元的借據、本票。

警方指出，莊男獲釋後報案，警方獲報後組成專案小組展開偵辦，經分析比對確認犯嫌身分後報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，昨天在新莊、板橋、汐止等地拘提汪男等5人到案，並扣得行動電話、棍棒及借據等證物。警詢後，依傷害、妨害自由等罪嫌將5人移送法辦。（編輯：戴光育）1120117