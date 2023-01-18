男假冒地方名人親戚詐騙逾千萬元 嘉檢起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）嘉義市陳姓男子假冒地方聞人「陳董」姪子，開著車號1122名車營造富有假象，並假借投資虛擬貨幣，在2年間向5人詐騙逾新台幣千萬元。經被害人報警，遭嘉檢依詐欺罪嫌起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，32歲的陳男自民國107年12月間起，以嘉義聞人「陳董」親戚、姪子或孫子等名號自居，出入均以「陳董」慣用的車號1122名車代步，營造具背景及頗具財力假象。

起訴書表示，陳男再以暱稱「陳董」的通訊軟體LINE帳號，透過1人分飾多角方式，分別向張姓等5名男子聲稱透過其投資虛擬貨幣或其他事業，可獲取高額利潤。5名被害人一時不察，陸續將款項匯入陳男提供的他人銀行帳戶外，或以面交方式交付投資金額，詐騙得手款項合計達600萬元。

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被害人察覺被騙報警處理，警方在110年2月間，持搜索票前往陳男住處執行搜索，當場扣得現金150萬1000元、帳戶存摺及網路賭博簽單等贓證物，清查陳男共詐騙金額達1125萬多元。

另外，警方查出陳男夥同鍾姓男子自109年至110年2月間經營網路簽賭，提供民眾上網簽賭牟利，涉及提供賭博場所及聚眾賭博等罪嫌。陳男偵查中坦承犯行，全案檢方偵結後依詐欺等罪嫌起訴。（編輯：黃世雅）1120118