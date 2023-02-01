人類自由指數台灣排名14 法務部：司改持續努力

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（中央社記者劉世怡台北1日電）根據美加智庫發布的2022年人類自由指數，台灣排名第14名。法務部表示，在司法改革持續努力並就人民權益的重大法案主動研修，全面打擊犯罪，讓台灣成舉世聞名的自由國家。

法務部今天指出，美國智庫「加圖研究所」（Cato Institute）與加拿大智庫「菲莎研究所」（Fraser Institute）近日公布2022人類自由指數，台灣在全球165國中，以8.44分（滿分10分）排名第14、亞洲第一。

法務部指出，這次評比在世界上名列前茅，顯見政府各部會共同努力，在法治、安全、行動、宗教、言論與資訊、司法系統與產權、國際貿易自由等評比上獲得肯定。

法務部表示，將持續在司法改革上所做的種種努力，並就攸關人民權益的重大法案主動研修、檢警調全面打擊各項犯罪（包括掃毒、掃黑、反詐騙、維護國安、掃蕩地下匯兌、強化選舉查察等），展現司法系統守護法治、安全的成果，讓台灣成為舉世聞名的自由、民主與法治的先進國家。

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此外，台灣透明組織於日前公布由國際透明組織評比的2022年全球清廉印象指數（CPI），台灣維持68分、第25名佳績，連續2年超越全球86%受評國家，並超過全球及亞太地區平均分數（全球平均為43分，亞太地區國家平均分數為45分，全球超過2/3的國家低於50分）。

法務部表示，排名前面的24個國家中，有11個國家分數呈現下滑，顯示廉潔環境的守成不易，台灣能維持2021年的好成績，可見法務部在反貪腐的努力及政府在施政透明度的落實都有成效，屢獲國際肯定。（編輯：方沛清）1120201