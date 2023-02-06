高鐵左營站價值900萬虛擬幣詐欺案 警逮2嫌送辦

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）馮姓女子1月30日與許姓男子約在高鐵左營站面交價值新台幣900萬元的虛擬貨幣，許男得手後卻藉故落跑。警方昨天循線在新北市拘提許嫌與羅姓共犯到案，並移送地檢署偵辦。

警方調查，馮姓女子日前與年約22歲的許姓男子相約，欲以1:32比例，將281251「泰達幣」出售給許男。不料，馮女將價值新台幣900萬元的泰達幣轉入許男虛擬錢包後，許男就假藉抽菸名義，跳上計程車揚長而去。

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鐵路警察局高雄分局接獲報案後，隨即成立專案小組，調閱相關記錄及上百支監視器影像，鎖定許嫌及羅姓共犯身分，報請橋頭地方檢察署指揮，與新北市政府警察局海山分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊、左營及鼓山分局共同偵辦。

警方循線找到許男與羅男所在地，昨天兵分多路北上，前往新北市拘提許嫌及羅嫌等人到案。全案依刑法詐欺罪及洗錢防制法移送地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1120206