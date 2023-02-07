嘉市女子遭殺害 男凶嫌逃回桃園墜樓身亡

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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義市忠孝北街一處停車場昨天發生李姓女子身體多處刀傷倒臥地上，送醫急救仍不治，嫌疑人汪男則駕車逃回桃園市，於今天凌晨在住處墜樓身亡，行凶動機需進一步調查釐清。

嘉義市警察局第二分局表示，警方於昨天深夜10時30分接獲報案，指忠孝北街一處營業停車場有一對男女發生激烈爭吵，警方到場，發現20歲李姓女子倒臥在停車場旁草地上，李女滿臉鮮血且傷勢嚴重。

救護人員趕抵，李女已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即施以CPR（心肺復甦術）急救，隨即送醫急救。

目擊者表示，現場有一名男子疑似徒手攻擊女子，見女子倒地後，隨即駕駛一輛自小客車往忠孝路方向逃逸。

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李女緊急送醫急救後，仍於昨天深夜11時36分宣告死亡，警方隨即追查行凶的27歲汪姓男子動向，發現汪男一路駕車北上返回桃園市八德租屋處，並於今天凌晨在租屋處19樓墜樓死亡，警方並在其車上發現一把疑似行凶的水果刀，至於行凶動機需進一步調查釐清。（編輯：張雅淨）1120207

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