更多編輯台推薦新聞：
刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世
娛樂

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
NCC：台馬海纜遭中國漁船勾斷 年底將備援達平時通訊水準
首頁 / 社會

高雄SPA會館藏春色 8旬翁情人節尋芳遭逮

2023/2/16 14:15（2/16 14:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄新興警分局接獲檢舉七賢二路商辦一樓的純按摩SPA會館疑從事性交易，警方14日前往取締，查獲顏姓負責人、5名女服務生以及5名男客。（高市新興警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年2月16日
高雄新興警分局接獲檢舉七賢二路商辦一樓的純按摩SPA會館疑從事性交易，警方14日前往取締，查獲顏姓負責人、5名女服務生以及5名男客。（高市新興警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年2月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄新興警分局接獲檢舉七賢二路商辦一樓的按摩SPA會館疑從事性交易，警方14日前往取締，查獲顏姓負責人、5名女服務生，以及5名男客，其中年齡最高還有83歲老翁。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高雄市政府警察局新興分局今天下午發布新聞稿指出，警方接獲檢舉七賢二路某商辦1樓號稱純按摩SPA會館，但疑從事色情性交易；經探查蒐證，14日西洋情人節下午2時許持搜索票執行取締，查獲25歲顏姓負責人、41歲至49歲的5名女服務生、40歲至83歲的5名男客，並全數帶回調查，查扣不法所得及帳冊等證物。

警方調查，這間SPA會館為規避警方查緝，對外宣稱純按摩，實則媒介服務小姐從事性交易，負責人在網路張貼清涼年輕的不實女服務生照片與通訊方式，待男客詢問後，以每次新台幣1800元代價，媒介從事半套性交易，並從中獲取媒介費得利；全案訊後將顏男依妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦，女服務生及男客則依違反社會秩序維護法移送裁處。（編輯：謝雅竹）1120216

#高雄新興警分局
#高雄地檢署
#SPA會館
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族