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37歲男欲脫離幫派遭痛毆逼簽本票 新莊警逮5人送辦

2023/2/21 14:50（2/21 15:01 更新）
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37歲王姓男子欲脫離幫派，竟在新莊區住處前遭多人持刀棍施暴且脅迫簽本票，警方在掌握涉案人身分後報請檢方指揮偵辦，陸續拘提5人到案，並查扣行動電話、刀械、球棒及毒品咖啡包等證物。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 112年2月21日
37歲王姓男子欲脫離幫派，竟在新莊區住處前遭多人持刀棍施暴且脅迫簽本票，警方在掌握涉案人身分後報請檢方指揮偵辦，陸續拘提5人到案，並查扣行動電話、刀械、球棒及毒品咖啡包等證物。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 112年2月21日
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（中央社記者王鴻國新北21日電）新莊王姓男子欲脫離幫派，卻遭多名幫派分子到王男住處埋伏，見被害人出門就持棍棒痛毆並逼簽本票，新莊警分局獲報後，陸續在新北及桃園等地，共逮捕5人移送法辦。

新北市警察局新莊分局今天發布新聞稿表示，37歲王男1月7日在新莊區新莊路住處前，遭多人持刀棍痛毆施暴且脅迫簽具本票，警方獲報後成立專案小組偵辦。

警方在掌握涉案人身分後報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，自2月19日至20日，兵分多路在新北市新莊、泰山、五股及桃園市八德區等地，陸續拘提5人到案，並查扣行動電話、刀械、球棒、安非他命、愷他命及毒品咖啡包等證物。

警方調查，被害人欲脫離以32歲王姓男子為首的幫派，引其不滿並夥同4人到被害人住處外埋伏，見被害人出門就持刀棍毆打，造成被害人頭部顱骨及顏面骨閉鎖性骨折、嘴唇撕裂傷，並脅迫被害人簽具新台幣35萬元本票作為補償。

警方表示，訊後，全案依恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1120221

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