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前台南市經發局長陳凱凌涉貪遭押 法院准延押2個月

2023/2/21 17:38（2/21 17:47 更新）
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圖為前台南市經發局長陳凱凌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊思瑞台南21日電）前台南市政府經濟發展局長陳凱凌因涉犯貪污治罪條例，去年12月23日遭台南地方法院裁定羈押，2個月羈押即將期滿，台南地檢署16日聲請延押2個月，南院今天裁准。

台南地方法院發布新聞稿指出，被告因違反貪污治罪條例等案件，台南地檢署檢察官於民國111年12月21日聲請羈押禁見，南院於同年12月23日裁定羈押，並禁止接見、通信。

南院指出，南檢以被告羈押期間即將屆滿，原羈押原因仍然存在，有繼續羈押並禁止接見、通信必要為由，聲請自2月23日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。

南院表示，法官今日訊問被告，並審閱聲請人南檢檢察官所附偵查卷宗，認被告嫌疑重大，且於被告羈押期間內，經檢察官訊問被告，所述與證人仍有出入，且尚有共犯待查，可見聲請書所指有偵查作為尚待進行，有所根據。

南院指出，被告所涉利用職務上機會詐取財物罪嫌為最輕本刑5年以上有期徒刑罪，畏罪逃亡規避追訴、審判程序的可能性甚高，全案情節既尚未調查釐清、仍有共犯或證人尚待傳喚，有事實足認為被告有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，羈押原因仍存在，裁定延長羈押2月，並禁止接見、通信。（編輯：陳仁華）1120221

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