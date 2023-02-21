天道盟成員設機房騙中國民眾 10人涉詐遭中檢起訴

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（中央社記者蘇木春台中21日電）天道盟正義會成員李姓男子受金主委託，在桃園租下多處透天厝及大樓，設置機房詐騙中國民眾，不法獲利逾新台幣4000萬元，檢警偵辦後，李男等10人日前遭中檢依詐欺等罪嫌起訴。

刑事局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天發布新聞稿表示，警方追查國內詐騙集團核心幹部及幕後金主，近期發現天道盟正義會幫派成員，招募幫眾於桃園地區設置機房，詐騙中國地區民眾。

刑事局偵查第六大隊第五隊立即與台中、彰化、台北及桃園等地警察局等單位共組專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

辦案人員查出，正義會成員27歲李男受金主委託成立的電信詐騙機房，於民國111年8月間在桃園市大溪區、八德區及桃園區分租了3處透天厝及公寓大樓作為機房據點。

警方待蒐證完備後，於111年9月間，同步執行5處所攻堅偵辦，查獲正在詐騙的李男等10人到案，並查扣現金、人頭門號、犯罪所用的手機、筆記型電腦、分享器、點鈔機及教戰手冊等贓證物。

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警方查出，涉案的詐騙集團是先向共犯購入人頭門號，由一線機手佯裝公安向中國地區被害人謊稱涉嫌刑事案件，疑似有個人資料外洩要被害人去報案，二線機手則扮演公安受理被害人報案，再轉接至三線機手假冒中國檢察官，誆騙被害人匯款，1年內不法獲利逾新台幣4000萬元。

警方並持續帶回其他涉案共犯及金主調查，全案訊問後，將李男等15人依詐欺及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，其中10人日前已遭起訴，案件檢警正持續調查釐清。（編輯：陳仁華）1120221