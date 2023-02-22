為友出頭持槍殺人 男子判刑18年定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北22日電）楊姓男子與張姓男子因漁獲起衝突，楊同居人女兒的謝姓男友持鋼管槍朝張男擊發而傷重不治。一審依殺人等罪判謝男無期徒刑，二審撤銷改判18年，案經最高法院駁回上訴定讞。

一審台南地方法院判決書指出，楊男與張男時有漁獲糾紛，民國110年9月29日深夜11時許，楊男透過友人約張男在台南七股談判，張男到場後持電擊棒追打楊男。

楊男轉而向陪同談判的謝男求援，謝男隨即拿出鋼管槍朝向張男，張男見狀欲上前奪槍，爭奪過程中致槍枝擊發，霰彈打中張男右上腹，送醫後不治死亡。

謝男坦承持槍朝張男射擊，認僅涉過失致死罪，否認殺人，因他先被張男持電擊棒攻擊，才拿鋼管槍自衛而反擊，2人互相拉扯槍枝而致槍枝擊發，無殺人犯意。

一審認為，謝男將鋼管槍朝向張男時，將後段撞針推向前段鋼管擊發霰彈底火，主觀上有直接殺人故意，因此判處謝男無期徒刑，褫奪公權終身；另犯非法持有非制式手槍罪則判6年，併科罰金新台幣12萬元。

案經謝男提上訴，二審由台南高分院審理，謝男仍認僅涉過失犯罪，也籌措100萬元欲與張男家屬和解未果；二審認為，謝男出於不確定故意殺人，即便和解金遭張男家屬當庭退回，仍有相當誠意，因此併判18年，褫奪公權8年。

案經台南高分檢提起上訴，最高法院認為，二審判決並無違法不當，量刑適當，因此日前駁回上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1120222