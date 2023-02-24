嘉縣男子蘭花園種大麻 估黑市價格破千萬

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嘉義縣警局民雄分局24日舉行記者會，宣布偵破嘉義林姓男子以蘭花園掩護種植大麻案件，並展示查獲的大麻205株（圖）及成品，初估這批大麻黑市價格超過新台幣1000萬元。中央社記者蔡智明攝 112年2月24日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉縣檢警21日破獲大林鎮50歲林姓男子在自家蘭花園栽種大麻，起出大麻205株及成品，初估黑市價格破千萬；林嫌訊後依毒品危害條例移送嘉義地檢署偵辦，檢方向法院聲押獲准。

嘉義縣警局民雄分局今天召開記者會，宣布偵破嘉義林姓男子開啟「不法的斜槓人生」，以蘭花園掩護種植大麻案件。

民雄分局長莊思神接受媒體聯訪表示，日前接獲線報稱大林鎮1名男子涉嫌販賣毒品咖啡包，向嘉義地方法院聲請搜索票前往其住所查緝，未發現毒品咖啡包，但在男子父親（林嫌，50歲）房間內發現有大麻成品數包，林嫌坦承施用大麻並於自家蘭花園內栽種大麻。

警方指出，在林嫌蘭花園查獲大麻205株及查扣大批肥料、培養土等犯罪工具；林嫌因蘭花銷售不佳，迫於經濟壓力，以種植蘭花的名義掩護栽種大麻，初估這批大麻黑市價格超過新台幣1000萬元。

警方表示，林嫌訊後依毒品危害防制條例移送嘉義地檢署偵辦，檢方向法院聲請羈押獲准。（編輯：謝雅竹）1120224