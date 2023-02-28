7旬男子貢寮桃源谷健行突倒下 命危送醫
2023/2/28 19:16（2/28 19:36 更新）
年約70歲陳姓男子28日與家人前往新北市貢寮區桃源谷健行時突然倒下，當場失去呼吸、心跳，救護員到場接手以自動心肺復甦機急救並施打點滴，搬運下山後送醫急救。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月28日
（中央社記者王朝鈺新北28日電）年約70歲陳姓男子今天與家人前往新北市貢寮區桃源谷健行時突然倒下，當場失去呼吸、心跳，救護員到場接手實施心肺復甦術，搬運下山後送醫急救。
新北市消防局下午4時36分接獲通報，指包含陳男在內一家4口共2名大人和2名小孩前往桃源谷健行，陳男在距草嶺線登山口步行約10至15分鐘處突然倒下失去生命徵象，陳男在此之前沒有異狀，身上也無外傷，但有高血壓病史，現場已有人正在協助實施心肺復甦術。
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消防局立即派遣汐止中隊、貢寮分隊和雙溪分隊，共6車14名人員前往救援，救護員於下午5時45分接觸到患者，立即接手以自動心肺復甦機急救並施打點滴，於晚間6時13分搬運下山，送往澳底醫療救護中心。
新北市政府消防局第6大隊大隊長莊渝淵表示，民眾如發現患者失去呼吸、心跳，第一時間務必先撥打119報案請求協助，並冷靜依消防局指揮中心派遣員指引確實施行心肺復甦術，與後續接手的救護、醫療人員串聯起「生命之鏈」，才能有效提升急救成功率。（編輯：方沛清）1120228
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