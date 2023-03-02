美智庫經濟自由度指數 台灣司法效能再創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北2日電）司法院今天指出，美國智庫傳統基金會於2月27日發布「2023經濟自由度指數」，台灣在司法效能為94.7分，較6年前大幅進步27分，司法改革成效獲國外權威調查機構認同。

台灣公民人權聯盟籌備處今天公布「司法信心民意調查」，結果顯示受訪民眾對於司法改革、法官表現、司法公正性的滿意度均未達4成。

司法院表示，美國智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）於2月27日公布「2023年經濟自由度指數（2023 Index of Economic Freedom）」，台灣司法效能（Judicial Effectiveness）評分為94.7分，較6年前大幅進步27分，比起國際平均數值的48.5分也有明顯優勢。

依據國發會分析，這是因為台灣推動各項提高司法透明度、便利度、專業性的改革措施所致，台灣司法改革成效，值得全體國人正視。

司法院指出，依據中華民國群我倫理促進會、遠見雜誌所做調查，法官信任度由2017年的32.8%上升至2021年的43.1%；司法院委託民調公司所做調查，法官信任度也從2017年的39.6%進步到2022年的58.8%；即使是過往民調數字一向偏低的中正大學犯罪研究中心民調，法官信任度也較6年前進步16個百分點。

另外，依據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2022年世界競爭力年報（IMD World Competitiveness Yearbook），台灣司法公正性（Justice）由6年前的31名進步到25名，進步顯著，且與其他世界主要國家（如美國、英國、法國、日本、德國）並駕齊驅。

司法院強調，法官依據法律與證據做出判決，在具體個案中，也許會因為法律限制或證據缺乏，必須做出有利於被告的判決，或不符合多數民眾對於正義實現的盼望，但不受輿論、壓力等外在因素影響，完全依循法律與證據、獨立審判，正是民主法治的價值所在，也是台灣可以告別威權陰影，躋身民主法治國家的重要因素。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

司法院指出，將判決結果不符民意，歸因為法官亂判，進而指稱是司法不公正的主因，過度簡化問題的結果，對於法治的成熟、民主的深化，恐有不良影響。

司法院表示，近期各民調機構與司法相關的調查結果，司法改革成效獲得國外權威調查機構認同，法官的信任度與司法公正性評價也日益提升，對於部分民調報告與其他民調結果有明顯出入，須進一步探究成因，但司法院仍會一本改革初衷，廣納各界建言，讓民眾能夠更理解與認同司法。（編輯：張銘坤）1120302