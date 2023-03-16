新莊警破獲地下匯兌集團 4個月金流達6000萬元

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（中央社記者王鴻國新北16日）新莊警分局今天表示，日前循線在新北、桃園等地逮獲以蔡姓男子為首的地下匯兌集團成員共5人，初估集團從去年11月至今約4個月涉不法匯兌金流已達新台幣6000萬元，全案移送法辦。

新莊警分局偵查隊長徐子胤以訊息指出，警方去年11月查獲詐欺集團劉姓車手到某銀行欲臨櫃提領80萬元，警詢後依法送辦；警方並擴大偵辦，向上溯源追查出劉嫌所屬詐欺集團利用地下匯兌方式，把不法所得轉換成人民幣，企圖製造斷點，影響警方偵辦及金融秩序。

他表示，經報請新北地檢署指揮偵辦，警方於13日持拘票及搜索票兵分多路至新莊、桃園龍潭等地拘提以蔡姓主嫌為首地下匯兌集團成員5人到案，並依法查扣不法所得27萬8400元、存摺31本、提款卡10張、點鈔機及相關電子設備等證物。

徐子胤指出，此一集團將詐騙得手的犯罪所得透過人頭帳戶不斷轉帳，在短短4個月內，不法匯兌金流已高達6000多萬元。

警詢後，全案依詐欺及違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送檢方偵辦。（編輯：戴光育）1120316