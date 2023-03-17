農場小開染毒入不敷出 網路販毒遭逮

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）經營有機生態農場的李姓男子，染上施用毒品惡習後入不敷出，在網路張貼販賣大麻等毒品，購買者需以虛擬貨幣付款，再以郵寄、埋包等方式交易，台中警方偵破後，依法送辦。

台中市刑警大隊偵一隊今天發布新聞稿指出，去年6月查獲毒品案，持續向上溯源，成立專案小組，報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，歷經數月調查蒐證、調閱分析金流及生活作息，發現33歲李姓男子涉有重嫌，時間成熟持拘票、搜索票南下，逮捕李男到案。

警方調查，李男為南部地區農場小開，家裡經營有機生態農場，但染上施用毒品惡習後入不敷出，在網路張貼販賣大麻等毒品訊息，若有意願購買者，提供虛擬貨幣錢包地址，以虛擬貨幣支付價金後，用「郵寄」、「埋包」等方式，將大麻郵寄、放置約定地點後，再由購毒者自行前往拿取方式買賣毒品。

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警方指出，李男以虛擬貨幣支付購毒價金及以郵寄或埋包方式交易毒品等製造斷點，自認能躲避查緝，經警方抽絲剝繭，調閱分析相關金流後，他的不法犯行終遭查獲。

警方查扣大麻1包（毛重5.2公克）、大麻結晶球1罐（毛重57.8公克）、毒郵票1張（毛重0.8公克）、大麻巧克力1包（毛重2.6公克）、研磨器2個、分裝袋1批、菸草1包（毛重7.2公克）、捲菸紙、捲菸器、電子磅秤、銀行存摺、手機等贓證物，依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方偵結起訴在案。 （編輯：郭諭儒）1120317