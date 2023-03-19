73歲翁攀郡大北峰墜80公尺深谷 搜救隊趕抵已不治

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（中央社記者吳哲豪南投19日電）73歲孫姓老翁攀登南投信義鄉郡大北峰發生墜谷意外，直升機出動救人卻因地形陡峭無功而返，南投縣消防局組搜救隊，昨天下午步行進入山區，趕抵達現場，傷重老翁已無氣息。

南投縣消防局發布新聞稿指出，昨天下午1時50分左右接獲山友報案指稱，在信義鄉郡大北峰頂往登山口方向約1.6公里處，目擊山友墜落約80公尺深山谷，擔心傷者有生命危險，報案山友及另名在附近登山的竹山消防訓練中心陳姓教官，決定冒險下切山谷救人，找到受傷73歲孫姓老翁。

南投縣政府消防局第三大隊信義分隊與義消組成搜救隊，昨天下午以步行方式進入山區搜救，也申請直升機執行救援任務，不過直升機抵達現場後發現地形陡峭，無法執行吊掛，只能靠地面人員救援。

消防局指出，由於老翁傷勢嚴重，搜救人員馬不停蹄步行前往，晚上9時37分左右抵達墜谷地點，但老翁已無氣息。

搜救人口在陡坡處架設繩索，花費2小時將死者拉到登山步道上，再由義消背負遺體步行3個半小時，今天凌晨在信義鄉豐丘村檢查哨，將老翁遺體交付給家屬及警方處理後事。（編輯：陳仁華）1120319