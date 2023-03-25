骨科林姓主任涉貪交保 檢抗告成功、地院裁定收押

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）國軍台中總醫院骨科部林姓主任涉向廠商收賄，台中地院之前裁定60萬交保，檢方歷經1個月抗告成功，經台中高分院裁定發回，台中地院重新審理，今天裁定林男羈押禁見。

國軍台中總醫院骨科部林姓主任，民國108至109年間，他辦理醫院儀器採購案，涉嫌向廠商陳男、甘姓前總經理等人收受賄賂。

台中地檢署檢察官在2月21日，指揮檢察事務官、廉政署中調組及保安警察第四總隊等單位，持搜索票至國軍台中總醫院、涉賄廠商、相關人員住處及辦公處所等17處進行搜索。

辦案人員帶回林姓主任及相關廠商人員共22人偵辦，並在林男住所搜索查扣疑似犯罪所得，及來源不明的現金2300多萬元、點鈔機等物，另在甘男辦公室查扣現金100餘萬元、核銷單據等相關證物。

檢察官複訊後，認定林姓主任涉嫌收受賄賂、財產來源不明等罪，陳男、甘男涉嫌違背職務交付賄賂、違反政府採購法、商業會計法等罪，3人犯罪嫌疑重大，並有相當理由足認有逃亡及湮滅證據、勾串共犯之虞，向台中地院聲請羈押。醫院當時也將林男調離現職。

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台中地院召開羈押庭審理後，裁定林姓主任、陳男、甘男分別具保60萬元、30萬元、50萬元，檢方提出抗告。歷經一個月檢方抗告成功，台中高分院裁定發回，台中地院審理開庭，今天中午裁准林姓主任羈押禁見，他隨後也被押往台中看守所。

至於林姓主任妻子，因為家中屋內藏2300多萬元現金，疑涉「財產來源不明罪」，林妻也因涉嫌洗錢等罪名，遭檢方裁定30萬交保。（編輯：卞金峰）1120325