百富環球涉吸金182億 前國安會官員儲國衡父子遭起訴

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（中央社記者謝幸恩台北28日電）北檢偵辦「百富環球」集團吸金案，認定前國安會官員儲國衡涉嫌與兒子儲開軒擅自在台灣販售2檔海外基金，吸金182億元，今天依銀行法起訴儲國衡父子等13人。

台北地檢署起訴指出，曾任國安會會計室主任的儲國衡與兒子儲開軒，涉嫌於民國104年至111年間，未經金管會核准，擅自對外鼓吹投資人購買以百富環球集團名義發行的2檔海外金融商品。

北檢調查，儲國衡父子透過旗下吸金集團幹部多次召開說明會招攬生意，並宣稱保證還本，1年到3年的投資期報酬率高達10.2%至12%。

起訴書提到，儲國衡父子設立業務佣金制度，以投資款項6%作為佣金，供旗下幹部牟利分紅與營運使用，8年來吸金共約新台幣182億餘元；檢調去年發動搜索、約談，並查扣儲國衡等人銀行存款、土地與名車約24億餘元。

北檢認為，儲國衡父子等人因未繼續派發紅利給投資人，遭數百名被害人陸續提告，多年來吸金的總金額甚鉅，令眾多被害人生活無以為繼，嚴重影響台灣市場金融秩序，依違反銀行法起訴儲國衡父子與集團成員共13人。（編輯：蕭博文）1120328