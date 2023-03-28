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男竊車毆打車主遭強盜罪起訴 竊盜未遂判7個月

2023/3/28 17:44
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（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）陳姓男子被控去年10月間竊取未熄火轎車遭車主反抗未得逞，因車主受傷，檢方依強盜罪嫌起訴，但嘉義地院認為僅涉及竊盜未遂等罪嫌，判處7個月徒刑及拘役80日。可上訴。

嘉義地方法院發布判決書指出，陳男去年10月13日晚上在嘉義市區看見王男的自用小客車未上鎖及熄火，則徒手開啟車門進入駕駛座，欲將車輛開走，惟因陳男未解除手煞車，車輛僅能緩慢前進，當時發現車輛被竊的王姓車主則從副駕駛座車門進入阻止，陳男未能得逞。

陳男在駕駛座被王男壓制時，欲逃離現場，則用力推打王男的身體，造成王男四肢多處挫傷傷害。後來，陳男乘隙開啟駕駛座車門逃向車外，並沿著民族路跑離現場，附近店家老闆洪姓男子見狀協助追捕，隨後，陳男舉起路邊停放腳踏車，作勢欲丟向洪男，讓洪男心生畏懼。

最後，陳男仍遭王男、洪男及其他民眾合力制伏，並報警處理。警訊後，移送嘉義地檢署偵辦，檢方偵結，依強盜罪嫌起訴。

嘉義地方法院認為強盜罪規定，嫌疑人以強暴、脅迫手段導致被害人或第三人不能抗拒；這起案件的嫌疑人陳男行竊後，為逃脫免於被逮捕，而先後對車主王男、路人洪男施以強暴、脅迫行為，實在很難認為已達到難以抗拒程度。

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判決書指出，陳男著手竊取車輛後，雖然在車內有對王男施以強暴行為，但王男堅不退讓，反而展現積極保護自身財產安全態度，並奮力壓制陳男，陳男甚至最後因不敵王男壓制，而落荒而逃，因此，難以認為陳男的強暴行為，而讓王男達到難以抗拒程度。

因此，陳男涉及竊盜未遂罪嫌，判處有期徒刑7個月；涉及傷害罪嫌，處拘役50日；涉及恐嚇危害安全罪嫌，處拘役40日，所處拘役部分，應執行拘役80日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。（編輯：卞金峰）1120328

#竊車
#竊盜未遂
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