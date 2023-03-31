檢察長遴選案 檢審會公告暫18人報名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北31日電）因應檢察長人事異動案，檢審會4月14日將提供候選名單供法務部長圈選。檢審會票選委員今天上午公告，暫有18人報名或被推薦遴任檢察長，報名將於今天下午5時30分截止。

法務部18日發布新聞稿指出，法務部行政執行署署長林慶宗將於今年8月達司法行政人員屆齡退休年齡65歲，依法官法規定3個月前應予回任檢察官；台中高分檢檢察長張清雲將於今年10月屆滿檢察長任職年齡70歲上限，另有法務部國際及兩岸法律司司長、保護司司長出缺。

對於檢察長等職缺案，檢察官人事審議委員會將於4月14日開會，由檢審會提出擬任檢察長職缺2倍的建議人選，提供法務部長蔡清祥從中圈選，預計4月21日公布名單。

檢審會票選委員今天上午發布聯合公告指出，截至今天上午10時止，暫有18人報名或被推薦遴任檢察長，若名單有遺漏或有意願報名尚未報名者，應於截止期限前向票選檢審委員表達，以利檢審委員自明天起公開向各界蒐集意見。

公告表示，若超過截止期限才表達意願或推薦人選，導致各界無法公平檢視、提供意見，縱使依法具有候選人資格，但其有無規避全國檢察官公評及無從廣徵意見等情，將列入檢審會票選委員審酌考量的範圍。

暫有18人報名或被推薦遴任檢察長的名單，包含檢察署外（包含借調）12人，即法務部行政執行署長林慶宗（26期）、法務部常務次長林錦村（28期）、法務部法制司司長黃玉垣（28期）、法務部綜合規劃司司長王文德（30期）、法務部國際及兩岸法律司副司長汪南均（33期）、法務部主任秘書顏迺偉（33期）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南高分檢檢察官借調司法院政風處處長曾昭愷（34期）、法務部司法官學院教務組長柯宜汾（36期）、法務部保護司副司長陳佳秀（37期）、高檢署檢察官借調調查局政風室主任孫治遠（37期）、台北地檢署借調廉政署視察室主任林漢強（38期）、台北地檢察署借調國安局政風處處長周士榆（39期）。

檢察署內則共有6人，包含台中高分檢主任檢察官吳萃芳（24期）、高雄高分檢主任檢察官張金塗（26期）、高檢署檢察官吳慧蘭（33期）、宜蘭地檢署檢察官洪景明（35期）、高檢署檢察官曾文鐘（35期）、台中地檢署檢察官謝謂誠（38期）。（編輯：戴光育）1120331