男子當街痛毆重踹妻致死 無期徒刑定讞

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（中央社記者謝幸恩台北26日電）屏東曾姓男子在街上與妻子口角，毆打、重踩妻子，並性侵竊錄私處得逞，曾妻送醫不治。一、二審均依乘機性交殺人等罪等罪判處無期徒刑，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

一審的屏東地方法院判決指出，曾姓夫妻民國110年12月15日晚間前往友人家中飲酒，翌日凌晨2人先後離開，曾男遲未看見妻子返家，折返尋找妻子，2人在路上發生爭執。

曾男遭妻子言語刺激，多次徒手揮拳、掌摑妻子，又多次以腳部、膝蓋重踩或重壓妻子，導致妻子頭部、身體多處骨折並陷入昏迷，曾男趁機性侵妻子，並以手機竊錄妻子私處得逞。

曾男隨後通報救護人員把曾妻送醫，曾妻被宣告不治。警方循線通知曾男到案，發現曾男手指縫沾有血跡，當場逮捕曾男。

曾男於一審審理時辯稱，他喝酒後無法控制行為，無法辨識行為能力違法，且主動把妻子送醫並向警方交代案發過程，應符合刑法自首規定減刑，法官未採信。

一審認定，曾男涉犯乘機性交殺人、無故竊錄他人身體隱私罪，應可預見妻子因暴力攻擊的死亡結果，主觀上有殺人不確定故意，且曾多次對妻子施以家暴，又犯後否認衝動殺人犯行，至今未與妻子的親友達成和解。

法官認為，審酌曾男的犯罪手段、動機、目的，雖無剝奪生命而與社會永久隔離的必要，但應量處法定刑中次嚴厲處罰，因此判處無期徒刑，褫奪公權終身。

案經曾男提起上訴，二審由台灣高等法院高雄高分院審理。二審認為，原判決無違誤，曾男上訴無理由，仍維持原判。曾男再上訴三審，最高法院認為原判決量刑允當，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1130126