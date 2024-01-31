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高雄工地13樓掉落鋼筋砸人 市府勒令停工

2024/1/31 15:50（1/31 16:26 更新）
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高雄市三民區一處工地31日上午進行吊掛作業時，鋼筋意外從13層樓高處掉落，現場黃姓工人遭砸中、頭部受傷送醫搶救。高雄市勞工局獲報後已勒令現場停工。（高雄市消防局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年1月31日
高雄市三民區一處工地31日上午進行吊掛作業時，鋼筋意外從13層樓高處掉落，現場黃姓工人遭砸中、頭部受傷送醫搶救。高雄市勞工局獲報後已勒令現場停工。（高雄市消防局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年1月31日
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（中央社記者林巧璉高雄31日電）高雄市三民區德勝街一處工地今天上午進行吊掛作業時，鋼筋不慎從13層樓高掉落，砸中1樓黃姓工人，黃男頭部受傷送醫開刀搶救。高市勞工局勒令停工，依法最高可裁處30萬元罰鍰。

高雄市勞工局發布訊息指出，意外工地是某新建工程進行吊掛作業，經初步調查研判是雇主以固定式起重機進行吊掛作業時，未禁止人員進入吊掛物下方，致使勞工遭掉落物擊中受傷。

勞工局表示，雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，已勒令現場停止作業，依法最高可裁處30萬元罰鍰。

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此工地中午11時30分發生工安意外，工人在13樓吊掛鋼筋時，因施工不慎導致鋼筋掉落，砸中1樓36歲黃姓工人。消防局獲報出動救護車前往，發現黃男頭部撕裂傷、意識不清，由救護人員急救處置後送醫，目前仍在開刀急救中。

勞工局呼籲各事業單位於從事作業時，務必落實作業區域安全管制，維護勞工作業安全。在春安期間已加強勞檢力度，針對重大違規事項一律勒令停工、重罰。（編輯：謝雅竹）1130131

#工安意外
#高雄市
#勞工局
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