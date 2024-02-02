裝「電動窗簾」遮蔽車牌遭逮 警：最高罰4800元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北2日電）國道警方日前在國5攔查1台遮蔽車牌的BMW，發現駕駛安裝「電動窗簾」裝置，可隨意調整升降以決定是否露出車牌。警方說，依道路交通管理處罰條例，最高可處新台幣4800元罰鍰。

國道公路警察局今天說，日前有民眾報案，指行經國道5號坪林路段時發現有輛車遮蔽車牌。警方在頭城交流道出口前攔下違規車輛後調查，這輛BMW安裝電動窗簾式遮蔽號牌裝置，依道路交通管理處罰條例可處新台幣2400元至4800元罰鍰，並責令申請換領牌照。

國道警方說，依道路交通安全規則規定，汽車號牌不得變造損毀、塗抹或黏貼其他材料、加裝邊框或霓虹燈、裝置旋轉架、顛倒懸掛或安裝其他器具導致不能辨認，並不得以物品遮蔽。

國道警方表示，常發現駕駛人以紙板、玩偶或抹布等物品遮蔽車牌，甚至有人會加裝電動翻轉號牌或電動遮牌裝置，試圖掩飾或隱蔽車輛身分，警方將嚴格取締。

國道警方也提醒，在高速公路上如果沒申裝e-Tag，也會造成ETC收費系統無法辨識車牌而有逃費嫌疑，除了將開單舉發，也會追究歷次通行欠費。

國道警方呼籲，如果民眾在高速公路發現有車輛遮蔽車牌，可利用1968 App警政報案功能報案，手機開啟定位功能後，國道警方系統會自動判斷人員所在位置，並立即派巡邏車前往攔查，維護交通安全。（編輯：李錫璋）1130202