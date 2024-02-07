涉犯20罪逃亡3年仍販毒 南警攻堅逮捕通緝男

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市藥頭鍾姓男子涉犯20案遭判刑20年而被通緝逃亡3年，仍以販毒為生，警方2月3日攻堅逮捕，5日及6日又陸續逮獲3名下游藥頭男子，共查獲逾2公斤毒品及原料，依法送辦。

台南市警局刑警大隊今天告訴中央社記者，綽號「阿豐」藥頭的42歲鍾男，涉犯槍砲、詐欺、傷害、公共危險、洗錢防制法等20案，累計刑期20年，遭台南地檢署通緝，已逃亡3年，仍在台南出沒販毒，被警方鎖定追捕。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方3日前往新營區某棟公寓攻堅，適逢鍾男剛返回住處，當場被逮；這間公寓是鍾男租用作為毒品咖啡包分裝場，再販售給下游藥頭牟利。鍾男被逮後，警方5日及6日又陸續搜索逮捕許男、黃男及李男等3名下游藥頭。

警方這波逮捕行動，共查獲海洛因111.75公克、安非他命462.05公克、卡西酮265.9公克、咖啡（卡西酮）101包、毒品咖啡原料粉末（卡西酮）1595.8公克、不明粉末（1016公克）、分裝袋、電子磅秤、吸食器及分裝工具等，訊後分別送辦及解送歸案。（編輯：黃世雅）1130207