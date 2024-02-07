高鐵乘客口角衝突 男亮刀威脅噴辣椒水遭搜出毒品

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（中央社記者洪學廣、林巧璉高雄7日電）台灣高鐵車廂今天下午發生2乘客因車廂擁擠口角造成衝突，其中林姓男子持刀恐嚇，並朝被害男子噴辣椒水；警方待列車抵左營站立即逮人，林男背包搜出毒咖啡包、安非他命。

鐵路警察局高雄分局發布訊息指出，高鐵站務員下午4時許接獲列車長通報，1233車次從南港南下左營站高鐵的10號車廂有旅客發生衝突，員警全副武裝待列車抵達左營站後將涉案23歲林男逮捕，且林男落網時仍持折疊刀與辣椒水，恐嚇要致被害人於死。

警方初步調查，林男在自由座車廂與被害人因車廂擁擠造成口角衝突，林男情緒失控拿出折疊刀威嚇，並向被害男子噴辣椒水，造成被害男子眼睛受傷，意識清醒，後續由救護人員處置後送醫。

警方依現行犯將林男上銬逮捕後，當場查扣折疊刀、辣椒水等凶器，經搜索隨身攜帶後背包，發現毒品咖啡數包、安非他命等，予以當場扣押；全案依恐嚇、傷害、毒品等罪嫌送辦。

高鐵左營站則表示，列車長在列車行進間即掌握列車上有2名乘客發生糾紛，過程中有亮刀未發生砍人事件，列車長當即通報，列車到站時警方立即介入處理。（編輯：陳仁華）1130207