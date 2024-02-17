中油工程弊案前修護組經理收賄 判刑2年10月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）前中油公司修護組經理張子房涉收賄，並洩密以協助廠商通過驗收，一、二審均依貪污、洩密等罪判處張子房2年10月徒刑，褫奪公權5年，日前最高法院駁回上訴，全案定讞。

全案起於，橋頭地檢署偵辦中油煉製事業部前執行長徐漢涉向業者收賄，進一步查出陳枝章、張子房涉貪。

一審橋頭地方法院判決指出，陳枝章於民國104年至110年間擔任中油公司勞工董事，負責董事會審議採購審查小組的廠商資格、招決標方式及評分等；張子房時任修護組經理兼中油公司採購審查小組成員。

判決指出，陳枝章、張子房於106年至109年間涉嫌以顧問、諮詢費等名義收賄，並透過洩漏採購金額、變更採購要求等方式協助廠商廖姓男子，總計涉弊標案有5件。

一審認定，陳枝章、張子房與廖男犯罪事證明確，陳枝章犯貪污治罪條例收賄罪，張子房犯貪污收賄罪、刑法洩密罪，廖男犯貪污交付賄賂罪。

一審認為，陳枝章、張子房、廖男於偵查中自白，陳枝章、張子房各繳回犯罪所得新台幣115萬元、155萬元，且3人均繳交120萬元、40萬元、200萬元公益金，得依貪污治罪條例、刑法第59條「情堪憫恕」規定與證人保護法規定減刑。

一審分別判處陳枝章有期徒刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年；張子房判刑2年10月，褫奪公權5年；廖男判刑1年4月不得易科罰金，另外判刑10月得易科罰金，褫奪公權3年，緩刑5年。

由於張子房未獲緩刑，上訴至二審台灣高等法院高雄高分院，並主張他於偵查時於檢察官同意下供出廖男行賄過程，應符合證人保護法可免刑。

二審認為，張子房偵查時於檢察官同意下供出陳枝章收賄，但未供出廖男犯行，主張無理由，一審判決無違誤，駁回張子房上訴，仍維持原判。

張男不服判決，上訴三審。最高法院認為，原審判決調查完備，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1130217