台中男毒駕釀2死國民法官判12年 二審維持原判

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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中劉姓男子去年1月間吸毒後，無照開車闖紅燈釀2死1傷，台中地院國民法官一審依公共危險致死罪判12年，經上訴台中高分院審理，二審今天維持原判，可上訴。

依據檢方起訴書指出，49歲劉男曾因酒駕4度遭判刑，去年1月14日吸食毒品安非他命後，隔天晚上無照開車外出，先在東區復興路與立德街口時，追撞前方1輛停等紅燈小客車後逃逸。

劉男接連闖紅燈、逆向行駛，在東區東光園路與振興路口時，闖紅燈撞上65歲葉姓男子騎乘、38歲與39歲雙載的連姓姐妹共2輛機車，造成2死1傷，檢方偵辦後依毒駕致死等罪嫌將他起訴。

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案經台中地院職業法官與國民法官組成的合議庭審理後，劉男被依公共危險致死罪判處10年、肇事逃逸罪判處3年，合併應執行刑有期徒刑12年。

經上訴台灣高等法院台中分院審理後，合議庭審酌，原審量刑經國民法官與職業法官過半數意見評決，所量處刑度亦無輕重失據或偏執一方的不當，台中高分院自應予以尊重。檢察官上訴指原審量刑過輕、劉男上訴認為原審量刑過重，均無理由，今天宣判應予駁回、維持原判，可上訴。（編輯：郭諭儒）1130220