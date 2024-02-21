台中男公關疑因債務糾紛 毆打同行致死遭羈押

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中21日電）從事男公關的李姓男子與剛入行的王男有債務糾紛，李男夥同友人吳男約王男談判，過程中2人持菸灰缸等物毆打王男，導致王男昏迷後不治，檢方偵辦後將李男等2人聲押獲准。

台中地檢署今天表示，涉案的李男和吳男今年1月12日經檢察官指揮警方將2人拘提到案，檢方複訊認定2人涉犯重傷害罪嫌重大，且有逃亡、串證及再犯之虞，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押2人獲法院裁准。

檢警調查，剛入行從事男公關的被害人22歲王姓男子，與同行的李男陸續借款多次，李男因收取高昂利息，王男連本帶利積欠近新台幣500萬元。

李男今年1月12日夥同友人吳男，約王男到台中市北區中清路1處招待所談判，不料過程中雙方起口角，李男與王男便持菸灰缸等物將王男毆傷昏迷，李男還打電話要王父到場為兒子償還債務。

不料王父到場發現王男全身是血且陷入昏迷，趕緊將他送醫救治，王男到院後，院方通報警方，轄區台中市政府警察局第二分局獲報後組成專案小組調查偵辦。

王男因受有外傷性顱內出血併腦腫脹等重傷害，1月17日傷重不治，全案經警方調查後，將涉案的李男等2人逮捕到案，並移送台中地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1130221