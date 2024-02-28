蘇姓男子被控偷拍女子不雅影像 士檢：持續釐清犯行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北28日電）鏡週刊報導，一名蘇姓男子涉嫌偷拍多名女子遭警方逮捕，並查扣不雅影片等。士林地檢署今天表示，依法持續釐清被告涉案事實、犯行，基於保護被害人，外界勿對案情加以揣測。

鏡週刊報導指出，一名蘇姓男子涉嫌偷拍多名女子不雅影像，並疑似吸食大麻、恐嚇多名女子，涉嫌違反毒品危害防制條例、刑法恐嚇罪、妨害性自主、妨害秘密等罪。檢警去年搜索、約談蘇男到案，裁定以新台幣10萬元交保。

士林地檢署今天發布新聞稿指出，本案由婦幼專組檢察官積極偵辦中，除第一時間依法指揮警方執行搜索、拘提，並依據證人證述、被告供詞及當時所查得事證，依據刑事訴訟法相關程序諭知被告具保等強制處分，以確保案件後續偵辦。

士檢表示，目前仍持續對於被告涉案事實及所涉犯行，一一調查釐清中，將秉持勿枉勿縱態度，儘速查明依法妥處，以全力遏止不法。

士檢指出，基於偵查不公開規定，對於媒體報導內容無從詳予回應，基於保護被害人隱私，尚請外界對於案情勿加揣測、引述或編載等，共同保護被害人的權益。（編輯：李錫璋）1130228